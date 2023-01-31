Подростковая преступность в Твери сократилась более чем на треть

В 2022 году подростковую преступность в Твери удалось сократить на 34,7%. Такие данные сообщили в пресс-службе администрации города.
Городские власти связывают это повышением качества и эффективности работы системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, сообщает сетевое издание «Афанасий Бизнес».
Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно приходили в школы и летние лагеря. Детям рассказывали о последствиях совершения неправомерных действий. Представители комиссии по делам несовершеннолетних также систематически проверяли семьи, состоящие на профилактическом учете. С родителями проводились беседы о надлежащем исполнении обязанностей по защите прав и интересов детей, ответственности за их жизнь и здоровье.
Для детей из неблагополучных и социально нестабильных семей организовывался досуг. Они отдыхали в летних лагерях, участвовали в спортивных, игровых и интеллектуальных программах.