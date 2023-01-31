Подростковая преступность в Твери сократилась более чем на треть

Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно приходили в школы и летние лагеря. Детям рассказывали о последствиях совершения неправомерных действий. Представители комиссии по делам несовершеннолетних также систематически проверяли семьи, состоящие на профилактическом учете. С родителями проводились беседы о надлежащем исполнении обязанностей по защите прав и интересов детей, ответственности за их жизнь и здоровье.