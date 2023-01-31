В Москве восьмилетний школьник умер после ОРВИ со странными симптомами

Спустя несколько дней мальчику так и не стало лучше. Его на скорой увезли в больницу. Врачи сразу поместили его в реанимацию. Ребенку диагностировали сердечно-сосудистую и печеночную недостаточность, артрит колена, сепсис, пневмонию и гнойное поражение костного мозга. В больнице наступила смерть пациента.