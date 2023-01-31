В Москве восьмилетний школьник умер после ОРВИ со странными симптомами

Правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти восьмилетнего школьника в Москве. Незадолго до летального исхода ему диагностировали ОРВИ, сообщило издание «Лайф».
Сначала у ребенка ночью поднялась высокая температура. Родители дали жаропонижающее и вызвали на дом педиатра. Медработник пришел через день и поставил ОРВИ. Он прописал одно лекарство и разрешил лечиться на дому.
Спустя несколько дней мальчику так и не стало лучше. Его на скорой увезли в больницу. Врачи сразу поместили его в реанимацию. Ребенку диагностировали сердечно-сосудистую и печеночную недостаточность, артрит колена, сепсис, пневмонию и гнойное поражение костного мозга. В больнице наступила смерть пациента.