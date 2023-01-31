Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Издание Daily Star завлекает британцев вкладышами с туалетной бумагой на фоне кризиса

Общество
Издание Daily Star завлекает британцев вкладышами с туалетной бумагой на фоне кризиса

Экономия в Британии вышла на новые горизонты. Газета Daily Star уже предлагает жителям Туманного Альбиона выпуски, внутри которых есть вкладыши с туалетной бумагой.

Подобная ситуация в Британии наблюдается на фоне кризиса стоимости жизни. В стране упали продажи дорогих марок туалетной бумаги, так как население пытается сократить свои расходы.

Теперь жители Соединенного Королевства все чаще делают выбор в пользу обычных рулонов. Аналитики подсчитали, что это позволяет сэкономить почти 40% от стоимости продукции.

Однако издание Daily Star решило предложить гражданам альтернативу. Газета разметила на обложке объявление на красном фоне, что выпуск содержит сразу семь листов супервпитывающей туалетной бумаги.
великобритания туалетная бумага экономия кризис стоимости жизни Daily Star
Военкоры ФАН
Лучшие в аду