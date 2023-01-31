Издание Daily Star завлекает британцев вкладышами с туалетной бумагой на фоне кризиса

Экономия в Британии вышла на новые горизонты. Газета Daily Star уже предлагает жителям Туманного Альбиона выпуски, внутри которых есть вкладыши с туалетной бумагой.
Подобная ситуация в Британии наблюдается на фоне кризиса стоимости жизни. В стране упали продажи дорогих марок туалетной бумаги, так как население пытается сократить свои расходы.
Теперь жители Соединенного Королевства все чаще делают выбор в пользу обычных рулонов. Аналитики подсчитали, что это позволяет сэкономить почти 40% от стоимости продукции.
Однако издание Daily Star решило предложить гражданам альтернативу. Газета разметила на обложке объявление на красном фоне, что выпуск содержит сразу семь листов супервпитывающей туалетной бумаги.