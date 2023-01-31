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Под Краснодаром семикласснику сломали нос во дворе школы в поселке Лазурный

Происшествия
Под Краснодаром семикласснику сломали нос во дворе школы в поселке Лазурный

Пользователи соцсетей рассказали о драке между школьниками в краснодарском поселке Лазурный. По словам комментаторов, один из участников потасовки получил перелом носа.

Силы детей оказались изначально неравны. Один из школьников был старше своего оппонента. Во дворе школы он повалил семиклассника на землю и сел на него сверху. Свидетелями стали несколько школьников, но никто не стал вмешиваться.

По факту травмирования мать пострадавшего обратилась в полицию. Правоохранители проводят проверку и разбираются в обстоятельствах потасовки.
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