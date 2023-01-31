Украинские спецслужбы задержали мобилизованного из Харькова за связи с Россией

Сотрудники СБУ задержали мобилизованного в украинские войска жителя Харькова и его знакомого. Их подозревают в сотрудничестве с РФ, сообщило украинское ведомство.
По данным СБУ, харьковчанина в начале спецоперации «завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы». Агент якобы проводил на Сумщине разведывательно-подрывную деятельность против Украины.
Подозреваемый привлек к своей деятельности земляка, утверждает Служба безопасности Украины. Оба стали фигурантами уголовного дела о госизмене. Им грозит до 15 лет тюрьмы.