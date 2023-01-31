Специалисты Роскачества рассказали о полезных свойствах морской капусты. А также о том, кому стоит воздержаться от ее употребления.
По словам экспертов, с привычным овощем у морской капусты общее только название. На самом деле это водоросли из рода ламинария. В Японии они считаются одним из самых полезных продуктов, причем с незапамятных времен, сообщает сетевое издание sovainfo.ru.
Специалисты советуют употреблять морскую капусту если необходимо нормализовать вес или стабилизировать работу кишечника. Также она помогает замедлять процессы старения, регулировать работу щитовидной железы. А еще поддерживает нормальный уровень сахара в крови.
Однако морская капуста при всех своих полезных свойствах может нанести и вред организму. Особенно стоит избегать ее тем, у кого развивается гипертиреоз.