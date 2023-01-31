Книга председателя КСП Рязани вызвала скандал

Речь идет о книге председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Рязани и бывшего вице-губернатора области Сергея Филимонова под названием «Книга для сына». В ней он рассказывает о своем сыне, который в марте 2020 года насмерть сбил на машине десятилетнего ребенка, сообщает RZN.info.