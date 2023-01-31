Книга председателя КСП Рязани вызвала скандал

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн потребовал от губернатора Рязанской области Павла Малкова отреагировать на выход книги.
Речь идет о книге председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Рязани и бывшего вице-губернатора области Сергея Филимонова под названием «Книга для сына». В ней он рассказывает о своем сыне, который в марте 2020 года насмерть сбил на машине десятилетнего ребенка, сообщает RZN.info.
Хинштейн напомнил, что расследование этого уголовного дела намеренно затягивалось. Но в декабре 2022 года суд все-таки приговорил сына Филимонова к 2,5 годам колонии-поселения. По мнению Хинштейна, книга Филимонова является вызовом общественному мнению, поэтому Малков должен разобраться в ситуации по справедливости.