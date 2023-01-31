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Книга председателя КСП Рязани вызвала скандал

Общество
Книга председателя КСП Рязани вызвала скандал

Депутат Госдумы России Александр Хинштейн потребовал от губернатора Рязанской области Павла Малкова отреагировать на выход книги.

Речь идет о книге председателя контрольно-счетной палаты (КСП) Рязани и бывшего вице-губернатора области Сергея Филимонова под названием «Книга для сына». В ней он рассказывает о своем сыне, который в марте 2020 года насмерть сбил на машине десятилетнего ребенка, сообщает RZN.info.

Хинштейн напомнил, что расследование этого уголовного дела намеренно затягивалось. Но в декабре 2022 года суд все-таки приговорил сына Филимонова к 2,5 годам колонии-поселения. По мнению Хинштейна, книга Филимонова является вызовом общественному мнению, поэтому Малков должен разобраться в ситуации по справедливости.
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