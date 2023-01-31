«Глупость Подоляка»: публицист Голубь объяснил, почему Иран может изменить позицию относительно конфликта на Украине

Власти Ирана могут изменить свою позицию относительно конфликта на Украине после заявлений главы офиса украинского президента Михаила Подоляка об атаке на военный объект в иранском Исфахане. Соответствующую информацию передает издание Nour News со ссылкой на неназванного чиновника.
«Если враждебные заявления... Подоляка против Ирана не будут изменены властями этой страны, это может привести к разным реакциям со стороны Ирана», — отметил собеседник.
Политический аналитик, публицист Юрий Голубь считает, что украинская сторона своими громкими заявлениями может «сыграть на руку» США. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом ФАН.
«Судя по всему, Украину в очередной раз использовали по назначению. Сразу после теракта в Исфахане в иранском политико-информационном пространстве возникли две очевидные версии: вашингтонская и тель-авивская. Но США категорически отрицают свою причастность к атаке, а Израиль отмалчивается. Зато Киев впереди паровозного дыма спешит взять на себя ответственность за то, к чему вряд ли имел хоть какое-то отношение», – заметил Юрий Голубь.
По мнению публициста, это можно списать на «глупость» Подоляка, которая «зацементирует союз между Москвой и Тегераном», а значит впереди могут быть новые жертвы среди украинцев.
«Нужно иметь в виду то обстоятельство, что США не заинтересованы разрывать отношения с Исламской республикой. Администрация Джо Байдена все еще надеется воскресить ядерную сделку с Ираном, ведь поступление дополнительных объемов нефти на мировой рынок могло бы снизить цены. С этой точки зрения наглая реакция Киева приносит пользу – заглушает антиамериканскую риторику. Одновременно Штаты пугают Иран: накануне представители Белого дома заявили, что не исключают военного решения разногласий с Тегераном. На фоне этого заявления удар по Исфахану мог бы расцениваться как начало агрессии. И поэтому опять же, Подоляк очень кстати влез в перепалку между великими державами», – заявил собеседник ФАН.
Ранее сообщалось, что Россия оказалась крупнейшим зарубежным инвестором в Иране.