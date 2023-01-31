Психолог Плужников объяснил закредитованность людей и психологические истоки неумения жить по средствам

Проблему закредитованности населения все чаще поднимают в российском обществе, включая министерства и ведомства. Звучат призывы прививать людям финансовую грамотность. Однако у проблемы есть и другая сторона вопроса, связанная с психикой граждан, берущих все больше и больше кредитов. Разобраться, с чем связана такая зависимость от заемных средств, определиться со способами ее преодоления ФАН помог кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Центра психического здоровья Илья Плужников.
По мнению эксперта, явление закредитованности возникает как реакция на стресс, вызванный ситуацией экономического неблагополучия и неопределенности. Это хорошо просматривается на примере глубоких провинций РФ, где ниже качество жизни и хуже какие-то общесоциальные условия. С ситуацией постоянно меняющихся обстоятельств с начала 2022 года сталкиваются все. И все эти перемены рождают очень высокий уровень стресса. По словам Плужникова, такого рода потребительское поведение является реакцией на стресс, неким защитным механизмом, который оберегает психику от тревоги.
«Конкретно этот защитный механизм заключается в следующем. Как любые защитные реакции психики, осознанность падает, а на это место приходят, поднимаются архаичные инфантильные пласты психики, которые можно свести к трем моментам. Во-первых, это магическое мышление — то есть человек думает, что все проблемы волшебным образом прекратятся — по мановению волшебной палочки. Во-вторых, это снижение уровня ответственности, нежелание брать ответственность за совершенные финансовые действия. И третий фактор — это снижение возможности прогнозирования будущего, трудности в программировании и планировании своего финансового поведения», — объясняет эксперт.
Подавая заявку на очередной кредит, имея за плечами еще несколько невыплаченных, человек попросту не в состоянии просчитать будущие доходы, обязательную сумму для ежемесячного погашения платежей и собственные потребности.
«Вот все вместе перечисленные факторы приводят к тому, что люди не могут пережить стресс, прожить стресс, они его снимают мгновенной реакцией позитивного подкрепления. Вот они деньги получили, сразу начинают их тратить и получать позитивные эмоции от покупок и от некой иллюзии, что они находятся в “радужном мире”, где нет никаких проблем. Собственно, так и работает эта защита. Проблема же реально не решается, естественно, люди лишь увязают в долгах», — отмечает собеседник ФАН.
Чтобы побороть проблему, населению надо прививать другие реакции на стресс, считает психолог, и это большая важная задача:
«То есть не избегать внутреннего психологического опыта, а проживать и переживать последствия стресса. И научить ориентироваться в условиях неопределенности».
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