Психолог Плужников объяснил закредитованность людей и психологические истоки неумения жить по средствам

По мнению эксперта, явление закредитованности возникает как реакция на стресс, вызванный ситуацией экономического неблагополучия и неопределенности. Это хорошо просматривается на примере глубоких провинций РФ, где ниже качество жизни и хуже какие-то общесоциальные условия. С ситуацией постоянно меняющихся обстоятельств с начала 2022 года сталкиваются все. И все эти перемены рождают очень высокий уровень стресса. По словам Плужникова, такого рода потребительское поведение является реакцией на стресс, неким защитным механизмом, который оберегает психику от тревоги.