Химические реагенты не посыпают в парках, зато используют в детских садах и школах

На Прямой линии, прошедшей 28 января и посвященной уборке от снега, губернатор Санкт-Петербурга заявил о том, что в парках и зеленых насаждениях не используется песчано-соляная смесь. Мол, ее используют исключительно на автодорогах и тротуарах. ФАН решил разобраться - где еще используют техническую соль в борьбе с гололедицей, почему ее нельзя использовать в парках и насколько она вредна для аллергиков.
«До 90-ых годов во многих городах России широко использовалась песко-соляная смесь, где соли около 10%. Потом песок решили не использовать под предлогом того, что песок засоряет канализационные сливы. От песка отказались, но потопы никуда не делись. Песок – наиболее экологический материал для засыпки льда», - прокомментировал ФАН Антон Ястребцев, директор ООО «Экология жизненного пространства», эколог-эксперт, сертифицированный в области «исследование объектов городской среды».
По словам Антона Ястребцева, наиболее удачный вариант – это отказаться от солей или реагентов полностью. Для того, чтобы дороги не были скользкими, их в первую очередь необходимо убирать.
«Сейчас оттепель, но люди все равно падают, травмируются. То есть реагенты не помогают. Для этого необходимо лед скалывать, а потом посыпать песком. По поводу опасности реагентов. Если посмотреть старые фотографии – до 90-ых годов, то мы увидим, что вдоль магистралей растут деревья. Сейчас этих деревьев нет, потом что они погибли и продолжают гибнуть из-за использования соли. Деревья не любят реагенты. Надо использовать речной песок. У людей, склонных к аллергии, проблемы тоже из-за регентов. По весне реагенты засыхают, когда сходит снег и ветром поднимаются в воздух, и летят в квартиры, летят в легкие», - продолжает собеседник.
Для детей реагенты особо опасны, соли могут быть токсичны в зависимости от процента содержания из в смеси. Но в Петербурге соль не применяют лишь в парках – там, как правило, используют гранитную крошку. Согласно сайту госзакупок, только восемь детских садиков и школ в конце прошлого года закупили песко-соляную смесь: школа №10 Калининского района, прогимназия «Радуга», детский сад №18 Московского района, детский сад №52 компенсирующего вида Калининского района, Спортивная школа олимпийского резерва Курортного района и так далее. И если некоторые хотя бы в техническом задании указали, что соли должно быть не более 10% — по словам Ястребцева выше процент уже опасен для здоровья детей, то ГБОУ прогимназия «Радуга» в техническом задании запросила две смеси, где в первой соли 20%, во второй — 30%.
Хотя на прямой линии Александр Беглов убеждал, что песко-соляная смесь используется только для автодорог и тротуаров вдоль них. По мнению Ястребцева, в детских учреждениях соли вообще не должно быть – только экологический песок.
Причем песок безопасен тоже не всякий – мелкий морской или карьерный не подходит, он превращается в пыль. Нужен только крупный речной песок. При этом смотрим – школа Калининского района не оговаривает текстуру песка, а пишет строительный, морской. То есть мелкий, что по мнению эколога нежелательно.
«В детском саду лед нужно убирать дворникам и чистить дорожки. Сейчас существует много техники, облегчающей этот труд. Территория детских учреждений не настолько большая, чтобы не мог справиться один дворник», - говорит Антон Ястребцев.
Ранее говорилось, что на прямой линии губернатор избежал наиболее острого вопроса, больше всего волнующего петербуржцев – жилищного.