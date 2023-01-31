Химические реагенты не посыпают в парках, зато используют в детских садах и школах

Для детей реагенты особо опасны, соли могут быть токсичны в зависимости от процента содержания из в смеси. Но в Петербурге соль не применяют лишь в парках – там, как правило, используют гранитную крошку. Согласно сайту госзакупок, только восемь детских садиков и школ в конце прошлого года закупили песко-соляную смесь: школа №10 Калининского района, прогимназия «Радуга», детский сад №18 Московского района, детский сад №52 компенсирующего вида Калининского района, Спортивная школа олимпийского резерва Курортного района и так далее. И если некоторые хотя бы в техническом задании указали, что соли должно быть не более 10% — по словам Ястребцева выше процент уже опасен для здоровья детей, то ГБОУ прогимназия «Радуга» в техническом задании запросила две смеси, где в первой соли 20%, во второй — 30%.