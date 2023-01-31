Эмир Кустурица снимет ленту о Малороссии по произведениям Гоголя

В своей работе над картиной сербский кинематографист собирается ориентироваться на знаменитые произведения писателя. Он не хочет экранизировать «Мертвые души». Ему показались интересными «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и знаменитая, ставшая вдохновением для российских режиссеров, «Сорочинская ярмарка», пишет РЕН ТВ.