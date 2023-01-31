Эмир Кустурица снимет ленту о Малороссии по произведениям Гоголя

Режиссер Эмир Кустурица собирается снять фильм о Малороссии. Мэтра мирового кинематографа вдохновили произведения Николая Гоголя.
В своей работе над картиной сербский кинематографист собирается ориентироваться на знаменитые произведения писателя. Он не хочет экранизировать «Мертвые души». Ему показались интересными «Повесть о том, как Иван Иванович поссорился с Иваном Никифоровичем», «Коляска» и знаменитая, ставшая вдохновением для российских режиссеров, «Сорочинская ярмарка», пишет РЕН ТВ.
Знаменитые произведения Николая Гоголя Кустурица называет «фантастическими этюдами о совести и характерах людей», проживавших в Малороссии. Он заявляет, что произведения такого писателя невозможно испортить в широком метре, поэтому уверен, что не будет стыдиться свое работы.
Отметим, что ранее сербский режиссер Эмир Кустурица выступил в поддержку спецоперации на Украине.