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В Красноярске неустановленное животное насмерть искусало пенсионера вблизи дачного участка

Происшествия
В Красноярске неустановленное животное насмерть искусало пенсионера вблизи дачного участка

В Красноярске правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти пенсионера. На теле мужчины эксперты зафиксировали следы от укусов неизвестного происхождения, сообщили в краевом СУ СКР.

Труп пожилого гражданина лежал на автобусной остановке на окраине города. Информация о найденном теле поступила ранним утром.

Правоохранители выяснили, что накануне пенсионер отправился на дачу, чтобы набрать картошки. Затем гражданин пошел обратно на остановку. Сейчас с телом работают судмедэксперты для установления точной причины смерти.
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