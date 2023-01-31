В Красноярске неустановленное животное насмерть искусало пенсионера вблизи дачного участка

В Красноярске правоохранители разбираются в обстоятельствах смерти пенсионера. На теле мужчины эксперты зафиксировали следы от укусов неизвестного происхождения, сообщили в краевом СУ СКР.
Труп пожилого гражданина лежал на автобусной остановке на окраине города. Информация о найденном теле поступила ранним утром.
Правоохранители выяснили, что накануне пенсионер отправился на дачу, чтобы набрать картошки. Затем гражданин пошел обратно на остановку. Сейчас с телом работают судмедэксперты для установления точной причины смерти.