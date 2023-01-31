Надвижка последнего четвертого пролета завершена на Крымском мосту

Операция по надвижке четвертого пролета левой стороны автодорожной части Крымского моста успешно завершена. Соответствующие работы удалось завершить на 5,5 часа раньше запланированного срока, сообщили в ФКУ Упрдор «Тамань».
Движение по Крымскому мосту накануне перекрыли в 00:00 часов по местному времени. В 06:30 часов переправу уже открыли для транспорта.
«После завершения надвижки специалисты приступили к опусканию четвертого пролета в проектное положение. Для этого металлоконструкцию с помощью гидравлических домкратов переместят с пятиметровой высоты. Операция требует ювелирной точности и будет завершена в начале февраля», — сообщили корреспонденту Федерального агентства новостей.
Три пролета уже заняли свои места согласно проекту. Сейчас специалисты занимаются заделыванием швов. В будущем на этих участках рабочие проведут освещение и положат асфальт.