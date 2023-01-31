Сенатор Ковитиди рассказала о необходимости обращаться к солдатам ВСУ с призывами переходить на сторону России

Эксперт рассказала о том, что руководители СБУ, МЧС, МВД, армии и иных структур произносили речь, подготовленную ею специально в преддверии референдума. Политик полагает, что данный ранее обет можно нарушить исключительно в экстраординарных случаях, когда на кону выбор народа, и только принятием более сильной клятвы.