Солдатам ВСУ трудно преодолеть психологический фактор данной государству присяги верности и перейти в ряды Вооруженных сил РФ. Однако опыт снятия подобных ментальных барьеров уже о апробировался в 2014 году в Крыму. Такой точкой зрения с редакцией ФАН поделилась представитель Совета Федерации РФ Ольга Ковитиди.
Мужчинам Украины стоит пополнить ряды российской армии из-за неадекватной политики Киева. Об этом заявил американский ветеран Ноктис Дрейвен.
Сенатор Ольга Ковитиди рассказала, как в период подготовки возвращения полуострова в состав России шло обсуждение принятия новой лояльности. При том что там живет русский народ, для которого ментальный аспект обетов и клятв играет существенное значение.
«Достаточно показательными были переговоры, которые происходили 5 марта 2014 года в Перевальном. Там присутствовали командиры всех войск и частей ВСУ, в том числе и морские котики с Западной Украины. Практически все подразделения. И вот, наверное, там как на ладони был проявлен этот психоэмоциональный аспект, который сегодня также существует в ВСУ. Большинство слушало о том, нужен ли завтрашний мирный день, и нужно ли сегодня думать о будущем своих детей и внуков, которые будут жить в нормальной стране. Ну были и такие, как морские котики, которые встали и ушли, потому что они не приняли это. А большинство тогда согласилось, что нужно дождаться результатов референдума. Здравый смысл в Крыму победил. Крымская весна прошла без единой капли крови», — отметил эксперт.
Собеседник полагает, что надо обращаться напрямую к военнослужащим Украины. По ее мнению, они такие же русские люди.
«Нужно ли разговаривать сегодня с ВСУ? Я твердо уверена, что нужно. Услышат ли они нас? Я думаю, что не все, конечно же, но разумные люди нас услышат. Я в этом уверена, потому что есть голос крови, а мы все славяне», — подчеркнула Ковитиди.
Эксперт рассказала о том, что руководители СБУ, МЧС, МВД, армии и иных структур произносили речь, подготовленную ею специально в преддверии референдума. Политик полагает, что данный ранее обет можно нарушить исключительно в экстраординарных случаях, когда на кону выбор народа, и только принятием более сильной клятвы.
«В 2014 году я готовила текст присяги, которую приняли все силовики в Крыму. Это был торжественный момент, а в конце мы добавили: "И если я предам свой народ и нарушу верность присяге, пусть меня и последующие мои поколения постигнет ненависть моего народа". Мы тогда понимали, насколько она серьезная», — резюмировала сенатор.
Ранее журналист Вадим Манукян заявил о желании Киева подтолкнуть Запад к переводу экономик на «военные рельсы». И хотя США могут прекратить кризис в стране «по щелчку пальцев», они этого не делают.