Следы росомахи обнаружили под Выборгом в Ленинградской области

Редкое хищное животное семейства куньих объявилось в Ленинградской области. Свои следы росомаха оставила в заказнике «Выборгский».
Заснять осторожного хищника не удалось, но по отпечаткам лап сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий региона определили, что животное выходило на лед в поисках добычи, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ». Рыбакам следует опасаться не только ненадежного льда, но и голодных хищников.
Биолог Павел Глазков рассказал, что за всю историю росомаху в Ленинградской области удалось заснять лишь однажды, в 2021 году. Это сделал сотрудник природного парка Вепсский лес при объезде на снегоходе охраняемого участка.