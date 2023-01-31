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Следы росомахи обнаружили под Выборгом в Ленинградской области

Общество

Редкое хищное животное семейства куньих объявилось в Ленинградской области. Свои следы росомаха оставила в заказнике «Выборгский».

Следы росомахи обнаружили под Выборгом в Ленинградской области

Заснять осторожного хищника не удалось, но по отпечаткам лап сотрудники дирекции особо охраняемых природных территорий региона определили, что животное выходило на лед в поисках добычи, сообщает сетевое издание «Выборг ТВ». Рыбакам следует опасаться не только ненадежного льда, но и голодных хищников.

Биолог Павел Глазков рассказал, что за всю историю росомаху в Ленинградской области удалось заснять лишь однажды, в 2021 году. Это сделал сотрудник природного парка Вепсский лес при объезде на снегоходе охраняемого участка.
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