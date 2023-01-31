С США согласна большая часть российской элиты — Пригожин о нападках на ЧВК «Вагнер»

Издание «Накануне» обратилось к бизнесмену за комментарием после решения США внести ЧВК «Вагнер» в список «транснациональных преступных организаций», а также активизации западных СМИ, в частности CNN и The New York Times. Журналисты поинтересовались, удивило ли самого предпринимателя отсутствие осуждений провокаций США со стороны политических или общественных активистов.