Бойцы ЧВК «Вагнер» куют величие Москвы, однако далеко не все представители российской элиты поддерживают деятельность «музыкантов», заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Издание «Накануне» обратилось к бизнесмену за комментарием после решения США внести ЧВК «Вагнер» в список «транснациональных преступных организаций», а также активизации западных СМИ, в частности CNN и The New York Times. Журналисты поинтересовались, удивило ли самого предпринимателя отсутствие осуждений провокаций США со стороны политических или общественных активистов.
«Абсолютно не удивило. Так и должно быть. Более того, поверьте, что с США согласна большая часть российской элиты и с удовольствием включит ЧВК "Вагнер" еще тысячи раз в списки преступных, террористических, людоедских и еще каких угодно организаций», — отметил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что далеко не все в России хотят видеть величие своей Родины, а некоторые представители отечественной элиты прямо пытаются помешать этому, поскольку в маленькой региональной стране легче «пилить деньги».
«То, что ЧВК "Вагнер" сейчас является одной из ведущих сил в зоне СВО, никого не смущает. И ответ на ваш вопрос прост – ЧВК "Вагнер" кует величие России на ее границах и далеко за их пределами», — резюмировал предприниматель.
Пригожин ранее заявил, что ЧВК «Вагнер» является необузданной силой, которую серьезно боятся США. По словам бизнесмена, задача Вашингтона заключается в разрушении России.