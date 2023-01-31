Вместо укрепления в НАТО зреет раскол: почему «клуб по интересам» дал трещину

По его словам, США с помощью украинского конфликта специально разоружают всех членов НАТО, чтобы держать их дальше, но уже безоружных, на постоянном крючке и контроле. Но это проблемы, которые касаются только НАТО. А России за данным назревающим расколом стоит только наблюдать, причем с большим интересом, резюмировал Колунов.