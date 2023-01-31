Вместо укрепления в НАТО зреет раскол: почему «клуб по интересам» дал трещину

Западные политики рассчитывали на то, что украинский конфликт еще крепче сплотит страны-НАТО против России, однако вместо этого «клуб по интересам» дал трещину, считает депутат Госдумы Сергей Колунов. И подтверждением тому служит позиция отдельных лидеров европейских стран.
Так на днях президент Хорватии Зоран Миланович дал собственную оценку сегодняшней ситуации на Украине. По словам хорватского лидера, с 2014 года внешние силы втягивали Москву в войну на этой территории. И вообще эскалация конфликтов в регионе началась значительно раньше – с того момента, когда Запад выхватил Косово у Сербии.
«С 2014 года мы смотрим, как "кто-то" провоцирует Россию с намерением вызвать эту войну. И она началась, и каков план?» - заявил он.
Как сказал Колунов, все думали, что НАТО объединится ради единой цели – поддержка Украины – и даже усилится за счет новых членов организации. Однако вместо этого в НАТО зреет раскол.
«Похоже, «клуб по интересам» дал трещину. Часть стран НАТО недовольна доминированием «старых дембелей» над «новобранцами». Все отлично понимают: за чей счет идет накачка ВСУ оружием, и кто на самом деле платит по санкционным счетам. Знаете, как это часто бывает: не рой другому яму – сам в нее и попадешь. Именно в такую ситуацию вляпалось НАТО. Хорватия уже не желает, чтобы ее ассоциировали с Украиной. А дальше – то ли еще будет», — прокомментировал политик.
По его словам, США с помощью украинского конфликта специально разоружают всех членов НАТО, чтобы держать их дальше, но уже безоружных, на постоянном крючке и контроле. Но это проблемы, которые касаются только НАТО. А России за данным назревающим расколом стоит только наблюдать, причем с большим интересом, резюмировал Колунов.
Ранее президент Венгрии Каталин Новак заявила, что Россия является страной, которая играет важную роль в мировых процессах. В разговоре с изданием Corriere della Sera глава государства отметила, что РФ является огромной страной с богатой культурой. Между Москвой и Будапештом всегда будут отношения.