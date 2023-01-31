Госпитализированный Николай Дроздов идет на поправку

Ведущий программы «В мире животных» и зоолог Николай Дроздов идет на поправку. Ученого должны скоро выписать из больницы, рассказал его друг — певец и композитор Дмитрий Дунаев.
По словам артиста, супруга госпитализированного Дроздова навещала его в больнице 30 января. Телеведущий чувствует себя прекрасно и идет на поправку, отметил Дунаев.
«Я думаю, что уже буквально через неделю его точно отпустят домой, будет долечиваться в родных стенах», — рассказал он ТАСС.
Ранее дочь Дроздова рассказала, что ее отец попал в больницу с переломом ребер. Одно ребро проткнул легкое, поэтому состояние телеведущего было сложным, отметила его дочь комментарии телеканалу «360».