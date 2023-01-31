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Более 20 тыс. человек стали жертвами преступлений в РФ за 2022 год

Происшествия
Более 20 тыс. человек стали жертвами преступлений в РФ за 2022 год

Свыше 21 тысячи человек погибли в результате преступлений, совершенных на территории РФ за 2022 год. Это на 9% меньше показателя предыдущего года. Соответствующие данные представлены в статистике МВД РФ.

По информации ведомства, почти 40% жертв приходится на сельскую местность. Там из-за преступных посягательств погибли восемь тысяч граждан.

В результате таких деяний за тот же период времени здоровью 32,6 тысячи человек был причинен тяжкий вред. Правоохранители продолжают вести мероприятия, направленные на пресечение незаконной деятельности.
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