Украинским студентам хотят запретить общаться в стенах вузов на русском языке

Руководство высших учебных заведений на Украине должно запретить своим студентам общаться друг с другом и преподавателями по-русски, заявил уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь.
Преподавание в украинских вузах уже давно осуществляется на национальном языке, однако для личного общения студенты пока могут выбирать язык самостоятельно. Этого права учащихся предложили лишить.
«Закон о высшем образовании предполагает автономизацию высших учебных заведений, поэтому они должны были давно принять для себя аналогичные или такие же решения», — заявил Креминь в эфире национального телемарафона «Единые новости».
Он призвал последовать примеру Киево-Могилянской академии, где уже запретили общаться на русском языке в стенах вуза. Креминь считает, что обвинить это учреждение в дискриминации не удастся.