Иран и другие: «Альянс демократий» в поиске второго фронта против России

Конечно, в этом пазле сама по себе украинская деталь выглядит лишней (и злорадство Михаила Подоляка относительно ударов по иранской инфраструктуре: мол, «Украина предупреждала», — еще выйдет и уже выходит боком нынешнему киевскому режиму). Но если «альянсу демократий» при помощи комплекса направленных провокаций и дезинформации удастся довести дело до открытых боевых действий между Израилем и Ираном, а тем более — организовать против Тегерана совместный еврейско-тюркско-арабский фронт (а к этому подключить явно готовящуюся Западом антироссийскую «цветную революцию» в Казахстане), то подобная угроза, конечно же, потребует адекватной и достаточно сильной реакции с российской стороны, активно и всесторонне развивающей отношения со своим южным соседом по Каспийскому морю. Значит, должно усилить позиции «альянса демократий» по украинской проблеме. Но важный момент здесь в том, что Ближний Восток в целом и Иран в частности — важнейший источник энергоносителей для китайской экономики, а, следовательно, Пекину также придется изменить свою позицию нейтралитета, пусть и максимально дружественного России.