Иран и другие: «Альянс демократий» в поиске второго фронта против России

В новом году вокруг Исламской Республики Иран закрутились вихри, явно направленные на то, чтобы разрушить, созданный российской дипломатией и эффективно работающий «Астанинский треугольник» Москва — Тегеран — Анкара. Этот «треугольник» ныне стоит костью в горле у «альянса демократий», причем не только на Ближнем Востоке, но и в глобальном масштабе, поскольку выступает, наряду с ШОС и БРИКС, одной из главных опор нового многополярного мира, альтернативного пресловутому «порядку, основанному на правилах» от Pax Americana.
Сегодня, когда на Украине идет специальная военная операция, где американская прокси-армия в лице ВСУ находится на грани распада, а реализация проекта логистического коридора «Север-Юг» через Иран грозит плотной экономической «привязкой» Индии с Россией, для США и их союзников по «однополярному миру» мириться с дальнейшим существованием «Астанинского треугольника» больше невозможно. В противном случае, это означает фактическое изгнание Соединенных Штатов из региона Ближнего Востока и, соответственно, утрату ими контроля за мировым рынком углеводородных энергоносителей (подтверждение тому — отрицательная реакция Саудовской Аравии и ОПЕК+ на затребованное администрацией Байдена (президента США Джо Байдена) продолжение работы «нефтедолларового насоса» и увеличение квот нефтедобычи).
Воспрепятствовать всему этому привычным и проверенным силовым путем «альянс демократий» уже не в состоянии. Все попытки добиться смены власти в Тегеране и Анкаре или смены курса существующей власти на более прозападный и проамериканский пока ни к чему не привели (последний шанс — июньские выборы в Турции, но обеспеченность президента страны Реджеп Тайип Эрдогана энергоносителями и продовольствием из России, несмотря на сверхвысокую инфляцию турецкой лиры, делает этот шанс весьма проблематичным). Поэтому единственный выход из сложившейся ситуации — попытаться рассорить между собой участников «Астанинского треугольника» и по возможности стравить их между собой. Что мы и можем сейчас наблюдать.
Информация американских и ряда арабских масс-медиа о том, что за недавними ударами беспилотников по объектам оборонной инфраструктуры Ирана стоит Израиль, а это, в свою очередь, является ответом правительства Биньямина Нетаньяху на атаки «проиранского» ХАМАС в Иерусалиме, слишком явно нацелены на обострение отношений между Тегераном и Тель-Авивом. Точно так же, как нападение на азербайджанское посольство в Иране было нацелено на обострение отношений между Тегераном и Баку, а значит — между Тегераном и Анкарой, и всем «тюркским миром».
Не стоит также упускать из виду тот факт, что в канун всех этих событий, 27 января 2023 года глава ЦРУ Уильям Бернс нанес визит в Израиль, где прошли его встречи с представителями кабинета Нетаньяху, а также коллегами из спецслужб, включая главу «Моссада» Давида Барнеа. Если добавить к этому откровение назначенного при Эхуде Ольмерте посла Израиля в ФРГ Рона Прозора о том, что «Израиль оказывает Украине военную помощь в гораздо большем объеме, чем об этом говорится», но делает это без огласки, в том числе исходя из ситуации в Сирии, а также интересов еврейской общины в России, — пазл готовящегося конфликта почти сложится.
Конечно, в этом пазле сама по себе украинская деталь выглядит лишней (и злорадство Михаила Подоляка относительно ударов по иранской инфраструктуре: мол, «Украина предупреждала», — еще выйдет и уже выходит боком нынешнему киевскому режиму). Но если «альянсу демократий» при помощи комплекса направленных провокаций и дезинформации удастся довести дело до открытых боевых действий между Израилем и Ираном, а тем более — организовать против Тегерана совместный еврейско-тюркско-арабский фронт (а к этому подключить явно готовящуюся Западом антироссийскую «цветную революцию» в Казахстане), то подобная угроза, конечно же, потребует адекватной и достаточно сильной реакции с российской стороны, активно и всесторонне развивающей отношения со своим южным соседом по Каспийскому морю. Значит, должно усилить позиции «альянса демократий» по украинской проблеме. Но важный момент здесь в том, что Ближний Восток в целом и Иран в частности — важнейший источник энергоносителей для китайской экономики, а, следовательно, Пекину также придется изменить свою позицию нейтралитета, пусть и максимально дружественного России.
Тем не менее, США и их союзники активно демонстрируют переход к политике разжигания конфликтов в новых «горячих точках» и активизации старых практически по всему периметру российских границ (сюда можно отнести Прибалтику, Польшу, Румынию, также Центральную Азию, не исключено, что и Дальний Восток). Это грозит перерастанием украинской проблемы уже в «гибридную» мировую войну, в которой «альянс демократий» намерен «отсидеться на дереве». Но только необходимого sine qua non условия «драки тигров» для успеха подобной политики нет: образно говоря, стая крыс, свиней, шакалов и гиен вряд ли способна одолеть или хотя бы серьезно истощить даже одного русского медведя, не говоря уже о китайском «красном драконе». Поэтому уже проявленное Ираном и его потенциальными оппонентами стремление максимально разрядить возникшую в Западной Азии конфликтную ситуацию выглядит самым естественным и правильным путем выхода из нее.