Режиссер Александр Котт рассказал, что его потрясло в работе с актрисой Верой Глаголевой

Актриса театра и кино, кинорежиссер, сценарист, продюсер, народная артистка Российской Федерации Вера Глаголева родилась 31 января 1956 года. В день рождения артистки своими воспоминаниями о не с ФАН поделился кинорежиссер, сценарист, продюсер Александр Котт.
Собеседник рассказал о своих впечатлениях от работы с актрисой на съемках своей кинокартины «Ковчег».
«Она была прекрасным человеком. Я несколько боялся ее, поскольку она была не только актрисой, но и стала потом режиссером. Я думал, каково будет работать с актрисой-режиссером, известным человеком. Однако, она как-то сразу сказал несколько каких-то важных слов, и я успокоился. Мне показалось, что она мне поверила и более того — доверилась», — сказал кинорежиссер.
Александр Котт также отметил, что в ходе совместной работы ему стало ясно, что Вера Глаголева настоящий профессионал и мастер своего дела.
«С ней было очень легко. У меня было ощущение, что она все делает сама. Мне не нужно было объяснять, произносить все эти ненужные слова. Текст был прекрасный, роль хорошая, предлагаемые обстоятельства и она существовала очень органично. У нас были очень сложные съемки, но я ни разу не увидел в ее глазах усталости», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он подчеркнул, что никто вокруг даже не подозревал о проблемах актрисы со здоровьем. По его словам, в последствии подробности стали для всех настоящим потрясением.
«Мы не были друзьями. У нас были сугубо рабочие отношения, но очень теплые. Какой-то светлый человек. Уже потом мне стало известно, что она знала свой диагноз. При этом никто вокруг не подозревал, как ей может быть тяжело, больно. Все это стало для нас большим шоком», — подытожил сценарист.
Ранее режиссер Владимир Бортко поделился с ФАН воспоминаниями об Инне Чуриковой. Он отметил, что на съемках экранизации романа «Идиот» сразу понял, что имеет дело с гениальной актрисой.