Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Литовкин высмеял надежды Зеленского на получение американских истребителей F-16

Армия
Литовкин высмеял надежды Зеленского на получение американских истребителей F-16

Американские власти прекрасно понимают всю опасность и другие издержки в случае передачи Украине истребителей F-16, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

Он высмеял надежды Зеленского на получение боевых самолетов F-16 американского производства в интервью Общественной Службе Новостей.

«Он за все время не выполнил ни одного своего обязательства… в США понимают, что нападение на Россию означает полномасштабную войну», — объяснил аналитик.

Литовкин заявил, что Зеленский будет «биться в припадке» после окончательного отказа США предоставить истребители F-16 ВСУ, но для России эти эмоции не имеют никакого значения.

Ранее RT рассказал о грубых нарушениях Зеленским целого ряда статей украинской конституции.
украинский кризис зеленский литовкин f-16
Военкоры ФАН
Лучшие в аду