Американские власти прекрасно понимают всю опасность и другие издержки в случае передачи Украине истребителей F-16, заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
Он высмеял надежды Зеленского на получение боевых самолетов F-16 американского производства в интервью Общественной Службе Новостей.
«Он за все время не выполнил ни одного своего обязательства… в США понимают, что нападение на Россию означает полномасштабную войну», — объяснил аналитик.
Литовкин заявил, что Зеленский будет «биться в припадке» после окончательного отказа США предоставить истребители F-16 ВСУ, но для России эти эмоции не имеют никакого значения.
Ранее RT рассказал о грубых нарушениях Зеленским целого ряда статей украинской конституции.