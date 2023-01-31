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Российский бизнес UniCredit по итогам прошлого года оказался убыточным на 220 млн евро

Экономика
Российский бизнес UniCredit по итогам прошлого года оказался убыточным на 220 млн евро

Один из ведущих коммерческих банков Европы — итальянский UniCredit, подсчитал убытки от российского бизнеса за 2022 год. Они составили 220 млн евро.

Однако, как отмечается в отчете организации, за три из четырех кварталов прошлого года наблюдалась стабильная прибыльность.

В первый триместр группа получила убыток в РФ на уровне 916 млн евро, но уже во втором была прибыль в 336 млн евро, в третьем — 344 млн евро, а в четвертом — 16 млн евро, приводит данные UniCredit ТАСС.

Известно, что в целом, по итогам 2022 года, чистая прибыль компании составила 5,2 млрд евро. Это на 48% выше показателя 2021 года.
UniCredit бизнес в РФ убытки
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