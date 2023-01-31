Российский бизнес UniCredit по итогам прошлого года оказался убыточным на 220 млн евро

Один из ведущих коммерческих банков Европы — итальянский UniCredit, подсчитал убытки от российского бизнеса за 2022 год. Они составили 220 млн евро.
Однако, как отмечается в отчете организации, за три из четырех кварталов прошлого года наблюдалась стабильная прибыльность.
В первый триместр группа получила убыток в РФ на уровне 916 млн евро, но уже во втором была прибыль в 336 млн евро, в третьем — 344 млн евро, а в четвертом — 16 млн евро, приводит данные UniCredit ТАСС.
Известно, что в целом, по итогам 2022 года, чистая прибыль компании составила 5,2 млрд евро. Это на 48% выше показателя 2021 года.