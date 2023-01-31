Сотрудник полиции помог сбежать из России криминальному авторитету Гилани Седому

Фигурант уголовного дела сбежал из России. Беглецом оказался преступный авторитет по прозвищу Гилани Седой. Согласно неподтвержденной информации, покинуть страну ему удалось при участии полицейского, сообщил Telegram-канал Baza.
Вор в законе знал, что может оказаться за решеткой по делу о вымогательстве. На помощь ему пришел якобы полицейский из Москвы. Он посодействовал, чтобы криминальному авторитету изготовили поддельный загранпаспорт на несуществующего гражданина.
Сейчас правоохранители работают с предполагаемым помощником. Бывший страж порядка находится под подпиской о невыезде.