Лукашенко в Зимбабве выразил благодарность Западу за санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Запад за санкции. Политик выступил во время визита в Зимбабве.
Глава государства передал белорусскую технику африканской стране. Он поблагодарил американцев и западный мир за санкции против Минска.
«В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», – сказал Лукашенко.
Ранее Александру Лукашенко подарили чучело льва. В ответ политик передал президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор для личного хозяйства.