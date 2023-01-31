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Лукашенко в Зимбабве выразил благодарность Западу за санкции

Политика
Лукашенко в Зимбабве выразил благодарность Западу за санкции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поблагодарил Запад за санкции. Политик выступил во время визита в Зимбабве.

Глава государства передал белорусскую технику африканской стране. Он поблагодарил американцев и западный мир за санкции против Минска.

«В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы, а американские и немецкие», – сказал Лукашенко.

Ранее Александру Лукашенко подарили чучело льва. В ответ политик передал президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве трактор для личного хозяйства.
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