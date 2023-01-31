В Казани восемь школьников пострадали при взрыве петарды пятиклассником в кабинете истории

В Казани пятиклассник принес петарду, чтобы похвастаться перед сверстниками, и взорвал ее на территории образовательного учреждения. В результате пострадали восемь учеников.
По сообщениям СМИ, инцидент произошел на перемене в кабинете истории. На место были направлены две бригады скорой помощи и сотрудники МЧС. Восемь школьников пожаловались на головную боль и плохое самочувствие.
С юным хулиганом работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.