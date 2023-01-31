Официальный курс доллара на 1 февраля вырос до 70,52 рубля

Центральный банк России обновил курсы валют на 1 февраля. Российский финансовый регулятор использовал промежуточные итоги текущей торговой сессии, чтобы определить конкретные значения, результаты опубликованы на сайте ЦБ.
Курс доллара составит 70,52 рубля за валютную единицу. Это на 0,92 рубля больше, чем действующий сегодня курс. Аналогичная тенденция наблюдается в валютной паре евро-рубль. Евро укрепился на 0,52 рубля, до 76,30 рубля за единицу.
Стабильнее остальных показал себя китайский юань. Его курс увеличился на 0,12 рубля и составил 10,43 рубля. Такие изменения могут быть спровоцированы политической обстановкой и спекуляциями трейдеров.