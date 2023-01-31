Официальный курс доллара на 1 февраля вырос до 70,52 рубля

Курс доллара составит 70,52 рубля за валютную единицу. Это на 0,92 рубля больше, чем действующий сегодня курс. Аналогичная тенденция наблюдается в валютной паре евро-рубль. Евро укрепился на 0,52 рубля, до 76,30 рубля за единицу.