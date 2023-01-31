«ФАН повсюду»: кто стоит за ударами по Ирану

Автор Telegram-канала «Американскiй номеръ» рассказывает, что произошло в Иране и при чем тут США.
Январь нового 2023 года отметился не только эскалацией вооруженного конфликта на Украине, но и резкой дестабилизацией обстановки на Ближнем Востоке.
Практически сразу после прихода к власти в Израиле религиозных и крайне правых сил в лице Биньямина Нетаньяху и его союзников, последовало повышение напряженности между Израилем и Палестиной, а следом — удары по промышленным и военным объектам на территории Ирана.
Какое отношение имеют к данным событиям Соединенные Штаты и Связано ли поведение властей Израиля с усилением влияния Республиканской партии в Конгрессе — слушайте в подкасте «ФАН повсюду» с автором Telegram-канала «Американскiй Номеръ».
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