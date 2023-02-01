«Наше поколение оказалось у обочины»: ребенок войны Нина Балагурова рассказала о проблемах петербургских пенсионеров

Нина Сергеевна Балагурова — создательница общественной организации «Дети войны». О проблемах, с которыми сталкиваются люди, родившиеся в 1928-1945 годах, ей известно не понаслышке. Многие ровесники активистки живут в коммунальных комнатах, страдая от бытовых неудобств и годами ожидая очереди на пусть маленькую, но отдельную квартиру. Неоднократно Нина Сергеевна направляла обращения губернатору Петербурга с просьбой принять закон, который поможет решить квартирный вопрос тем, кто заслужил достойную старость больше, чем кто-либо. Однако пока не только проблема расселения коммуналок, но и многие другие вопросы к администрации города-Героя остаются без ответов.