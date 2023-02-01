«Наше поколение оказалось у обочины»: ребенок войны Нина Балагурова рассказала о проблемах петербургских пенсионеров

Детство тех, кто вырос в годы Великой Отечественной войны, украдено фашистами — так говорит Нина Сергеевна Балагурова. Она неоднократно обращалась к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой решить квартирный вопрос ветеранов. Но так и не дождалась помощи от главы города.
15 декабря ей исполнилось 89 лет. Пенсионерка перенесла микроинсульт и коронавирус. В обоих случаях помощи ребенку войны, ветерану труда и деятельной общественнице пришлось буквально добиваться.
«Приехала неотложка. Вот так вот у порога стоят. «Что с вами случилось? Что вы от нас хотите?» Я говорю: «Интересное дело, что я могу хотеть от врачей? Прошу помочь мне!» И я начала рассказывать. И тут как раз спазмы головного мозга были. Я все запомнила: 21 жалобу я высказала, представляете? Врачи посмотрели друг на друга, повернулись и пошли. Даже до свидания не сказали. Я говорю: «В чем дело?» — «У вас слишком бодрый голос для больного человека», — рассказала Нина Сергеевна.
Когда медики ушли, пенсионерка даже не успела закрыть входную дверь — потеряла сознание. Спасло чудо: именно в тот день решил пораньше отпроситься с работы сын.
Систематическая халатность врачей — не единственное, что вызывает недоумение у Нины Сергеевны. Женщина вспоминает, каким застала Петербург, когда приехала поступать в ЛГУ им. Жданова. В последние годы из-за некачественной уборки сияющий город-Герой изменился — но не в лучшую сторону. Полвека преобразили облик Северной столицы, и современный Петербург… проигрывает Ленинграду после блокады.
«Приехала сюда. Я не поверила, что здесь была пережита блокада! Единственное, что я увидела, это в начале Невского, здесь вот эту подпись, что вещала блокаде. А так город красавец был! Это был год 250-летия Ленинграда, поэтому он блистал чистотой. И сейчас меня страшно, страшно угнетает, что город грязный у нас. Не только зимой плохо убирается, но и летом, и весной», — поделилась пенсионерка.
Однако в морозную погоду неубранные улицы не только уродуют город, но и становятся смертельно опасными. Еще в 2021 году, когда несколько знакомых Балагуровой получили травмы, поскользнувшись на обледенелых тротуарах, пенсионерка написала открытое письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой обратить внимание на эту проблему. Однако должного эффекта просьба ветерана не возымела: город все еще превращается в импровизированный «каток» каждую зиму.
Непонятно Нине Сергеевне и невнимание инстанций к пестрящей непристойностями рекламе на улицах культурной столицы. На остановках общественного транспорта бросаются в глаза яркие бумажки, обещающие незабываемый «отдых 24 часа», а в арках притаились загадочные QR-коды, предлагающие подозрительно заоблачную зарплату всем желающим.
«Тротуары исписаны все рекламами какими-то. Я по поводу этих реклам писала много лет. У меня целая куча фотографий с этими рекламами, ужасными просто. Я не знаю, почему, почему с этим нет борьбы. Ведь написано, телефон есть, по телефону можно выяснить владельца этого телефона и, наверное, призвать к порядку. Ну, как это так? Так обгадить город, простите меня, пожалуйста», — расстраивается женщина.
Нина Сергеевна Балагурова — создательница общественной организации «Дети войны». О проблемах, с которыми сталкиваются люди, родившиеся в 1928-1945 годах, ей известно не понаслышке. Многие ровесники активистки живут в коммунальных комнатах, страдая от бытовых неудобств и годами ожидая очереди на пусть маленькую, но отдельную квартиру. Неоднократно Нина Сергеевна направляла обращения губернатору Петербурга с просьбой принять закон, который поможет решить квартирный вопрос тем, кто заслужил достойную старость больше, чем кто-либо. Однако пока не только проблема расселения коммуналок, но и многие другие вопросы к администрации города-Героя остаются без ответов.
«Наше же поколение восстанавливало сельское хозяйство, целину, космос, дома, города, села, деревни, хутора, все прочее. И наше поколение оказалось у обочины», — с грустью подытожила Нина Сергеевна.