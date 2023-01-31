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Волгодонский браконьер наловил рыбы более чем на 100 тысяч рублей

Общество

Незаконный улов браконьера из Волгодонска оценивается более чем в 100 тысяч рублей. Стражи порядка изъяли у мужчины 230 рыб разных пород.

Волгодонский браконьер наловил рыбы более чем на 100 тысяч рублей

Правоохранители проводили профилактический рейд в акватории Цимлянского водохранилища, сообщает сетевое издание «ДонДей — Волгодонск». В ходе проверки оперуполномоченные уголовного розыска линейного пункта полиции в порту Волгодонска по подозрению в незаконном вылове рыбы задержали 31-летнего безработного, ранее судимого местного жителя.

У нарушителя были обнаружены сети общей длиной около 200 метров, а также рыба различных пород в количестве 230 штук, среди которых лещ, щука, сазан, карась. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».
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