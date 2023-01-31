Волгодонский браконьер наловил рыбы более чем на 100 тысяч рублей

У нарушителя были обнаружены сети общей длиной около 200 метров, а также рыба различных пород в количестве 230 штук, среди которых лещ, щука, сазан, карась. Общая сумма ущерба составила более 100 тысяч рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».