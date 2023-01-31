Жителя Новосибирской области судят за нападение с топором на коров

Колыванский районный суд Новосибирской области рассматривает уголовное дело о жестоком отношении к животным.
Мужчина обвиняется в нападении на коров с топором, в результате чего одна корова скончалась. Одно судебное заседание по этому делу уже состоялось. Суд пришел к выводу о необходимости проведения второго слушания, сообщает «АиФ-Новосибирск».
По версии следствия, обвиняемый заметил, что на его территорию, где росли картошка и ягоды, пришли три коровы с соседнего участка. Разгневавшись, он схватил топор и набросился на животных.