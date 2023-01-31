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Обвинение просит суд заочно приговорить журналиста Невзорова к девяти годам колонии

Происшествия
Обвинение просит суд заочно приговорить журналиста Невзорова к девяти годам колонии

Прокурор попросил суд заочно приговорить журналиста Александра Невзорова✱ (признан иноагентом в РФ) к девяти годам лишения свободы. Его обвиняют в распространении фейков о ВС РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

Гражданина также могут лишить права администрировать интернет-ресурсы на четыре года. В настоящее время он находится за границей.

По данным следствия, Невзоров, выступая на одном из стримов, обнародовал ложные сведения о действиях российской армии. Интерпол отказался заниматься поисками журналиста для дальнейшей экстрадиции в Россию.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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