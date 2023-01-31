Гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт о влиянии антироссийских санкций, новых сервисах и грандиозных планах компании

СДЭК — крупнейший российский оператор экспресс-доставки документов и грузов. Компания была основана в далеком 2000 году. Изначально СДЭК помогал доставлять товары из интернет-магазина Korzina.ru по Сибирскому Федеральному округу. Однако после закрытия сайта оператор продолжил развитие и теперь работает на всей территории страны.
Генеральный директор компании СДЭК Леонид Гольдорт в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о внедрении роботизированной системы в одном из логистических центров, влиянии санкций и планах развития компании.
— Насколько хорошо охвачены регионы РФ пунктами выдачи заказов?
— Пункты выдачи заказов СДЭК присутствуют во всех крупных городах и областных центрах России, всего — 1153 населенных пункта, в которых открыты 3953 ПВЗ.
— В вашем логистическом центре в Петербурге часть работы вместо сотрудников выполняют роботы. Сейчас также активно развиваются нейросети. На ваш взгляд, оправданы ли опасения, что вскоре машины полностью заменят людей?
— Стоит сразу оговориться, что новая роботизированная система в сортировочном центре в Санкт-Петербурге не выполняет работу вместо сотрудников. Роботы помогают только ускорить процесс складской обработки.
Роботизированная система — одно из решений автоматизации операционных процессов в СДЭК. Автоматизация сегодня крайне актуальна, так как человеческие ресурсы ограничены. Мы рассматриваем внедрение автоматизации во многих сферах — не только с точки зрения работы складов или доставки, но и на уровне искусственного интеллекта.
Для этого мы начали развивать проект «Умная логистика» — искусственный интеллект для управления операционными процессами. Программа самостоятельно может делать прогноз объемов, пиковых нагрузок, работы с аутсорсингом. Причем, не в момент возникновения потребности, а на опережение. Мы хотим, чтобы «Умная логистика» выполняла все базовые операции, а мы могли бы работать только с отклонениями.
Уверен, что нам не стоит бояться того, что роботы полностью заменят людей. Процесс внедрения роботов и искусственного интеллекта изначально призван освободить людей от рутинной работы, предоставив больше времени для творчества и решения более глобальных задач. Опасения основаны на том, что любое нововведение сначала воспринимается с настороженностью. Мы же не боимся посудомоечных машин, роботов-пылесосов и других гаджетов.
— Есть ли какие-то лайфхаки для снижения стоимости доставки заказа?
— Вопрос сформулирован не совсем корректно. У СДЭК нет изначальной идеи собрать с клиентов как можно больше денег. Действительно, у нас предусмотрены дополнительные услуги — страховка, дополнительные упаковочные материалы и так далее. Все это нужно для сохранности вложения. Стоимость отправления предварительно можно самостоятельно рассчитать на нашем сайте перед посещением ПВЗ — у нас все расчеты прозрачные.
— Что делать, если в ПВЗ, например, гаджет внешне был в целом состоянии, но уже дома выяснилось, что он не работает? Как проверить, не уронил ли гаджет сотрудник филиала?
— Это проверить невозможно, так как посылка не оснащена камерой видеонаблюдения на всем пути следования. В случае, если приобретенный гаджет после распаковки оказался сломанным, клиент может обратиться в службу поддержки, коллеги помогут разобраться с проблемой. Как правило, мы всегда на стороне клиента.
— Компания занимается только доставкой покупок или расширяет сферу деятельности?
— СДЭК уже вышел за рамки логистического оператора. Сегодня СДЭК — это полноценная широкоформатная экосистема сервисов, которые покрывают все потребности наших клиентов.
В СДЭК успешно функционируют сервисы для доставки товаров из-за рубежа CDEK Forward и CDEK.Shopping, экосистема для вывода селлеров на маркетплейсы CDEK Shipim, сервис для покупки восстановленной электроники CDEK recommerce, сервисы для интернет-магазинов и других клиентов CDEK Pay и СДЭК Фулфилмент, рекламный сервис CDEK Media, холодовые перевозки СДЭК Термо, фабрика стартапов, CDEK Coffee и многое другое. Сегодня мы готовим к запуску еще несколько новых продуктов.
— Какие направления вы видите перспективными?
— Из-за ухода западных логистических компаний с российского рынка мы обязаны заместить их в доставке в/из РФ. Из-за миграции наших соотечественников в страны ближнего зарубежья мы чувствуем большую востребованность в наших услугах. Нас уже там знают и хотят, чтобы мы возили посылки между странами всего СНГ. Это здорово, это помогает нам развиваться. E-comm рынки в этих странах сейчас также в самом начале пути развития, как 5 лет назад в России. Поэтому в этом году фокус СДЭК — на рынки СНГ. В конечном итоге мы хотим стать заметными во всем мире.
— Как отразились санкции на работе компании?
— Весной 2022 года мы были вынуждены заново выстроить все логистические маршруты. Из-за блокировки карт российских банков за рубежом сервис CDEK Forward нарастил сотрудничество с байерами и так далее. В целом, мы смогли оперативно подстроиться под новую реальность.
— Для кого-то глобальный кризис — это крах всему, для кого-то — шанс резкого рывка вперед. Какие преимущества для своей компании и для себя лично вы видите (или получили) исходя из текущей ситуации?
— С российского рынка ушли сразу нескольких крупных транспортных и логистических игроков: FedEx, UPS, DHL, TNT. Большая часть их клиентов перешли в СДЭК.
— В интервью вы как-то упомянули о планах на 2022 год. В частности, сказали, что выручка компании в 2022 году вырастет примерно 25%. Оправдал ли себя прогноз и как вы оцениваете результат работы 2022 года?
— Мы выросли на 22% — сильно лучше, чем у любого другого игрока на рынке логистики. Это связано со скоростью вывода новых и развития действующих продуктов на рынке (LTL, Shopping, Forward, С2С) и с франчайзинговой моделью. Благодаря работе в основном с малым и средним бизнесом франчайзи не почувствовали сильного оттока клиентов. Это помогло избежать кризиса и кассовых разрывов.
— Вы везде все успеваете: работа, спорт, семья. Как удается поддерживать активность?
— Делай просто, просто делай. Нет никаких рецептов, кроме как с чего-то начать. Купите кроссовки, запишитесь в спортзал, дайте обещание друзьям и близким, старайтесь общаться с теми, кто успевает, а не со всеми подряд. Это все помогает, но не гарантирует успеха. Прочитайте книгу «Атомные привычки» — она тоже мне помогла. Иначе однообразная жизнь пролетит незаметно. Утром сел за компьютер, вечером встал — год прошел. Чтобы такого ощущения не было, надо успевать много.
— В 2013 году вы совершили восхождение на Килиманджаро. Это победа над собой или скорее открытие новых горизонтов? Есть ли планы покорить другие вершины, какие?
— Килиманджаро — это больше про расширение горизонтов, это не опасная гора с технической точки зрения. Здесь скорее нужна выносливость, а она у меня есть.
После этого были вершины Алтая — Актру и Белуха (на Белуху мы не зашли из-за погоды, до вершины оставалось 300 метров). Это уже было больше про победу над собой, так как это был альпинизм, хоть и начальный уровень, но совершенно новый опыт для меня.
Честно говоря, я не планирую больше покорять такие вершины. Наверно, уже не в том возрасте. Но изучать новое мне нравится: бродить по горам трекинговыми маршрутами, путешествовать по воде, учиться серфингу или начать заниматься йогой.
— Планы развития компании, к каким результатам хотелось бы привести свою команду?
— Мы хотим стать по-настоящему международной компанией. Сейчас мы работаем в 30 странах, но все равно основной бизнес делаем в России. Хотим серьезно заявить о себе и в Европе, и в Азии, стать более технологичной компанией, более продуктовой. Мы не хотим быть просто логистами. Мы хотим создавать экосистему для всего E-comm рынка.
— Вы начали вести бизнес в 90-е годы. На ваш взгляд, тогда или сейчас проще делать первые шаги в предпринимательстве?
— В любое время есть свои плюсы и минусы. Тогда — в 90-х росло все. Рынка не было совсем, но и не было правил игры, ни у кого не было нужных знаний. У всех ко всем было тотальное недоверие.
Сегодня есть рынок, есть конкуренция, все стало сложнее, но уже появились знания и правила игры. Сейчас, если ты умный, то воспользуешься накопленными знаниями и пойдешь вперед, даже если ты не первый. Все зависит от предпринимателя, время не играет роли.
— Как появилась идея создать СДЭК?
— Сначала появилась идея создать нечто похожее на Amazon. Мы даже придумали название своего интернет магазина – Korzina.ru. Потом поняли, что надо сначала наладить доставку, а потом магазин. Так, в феврале 2000 года родилась компания «Служба доставки Экспресс-Курьер». Сегодня от него осталась только аббревиатура – СДЭК. Постепенно логистика все больше захватывала наше сознание. Интернет-магазин не «полетел», а доставка стала делом всей жизни. Так мы и стали лидерами российского рынка доставки.
— Какими принципами вы руководствуетесь при формировании команды?
— Главный принцип – доверие. Что бы ни случилось, ты должен доверять своей команде. Это отношения равных. Каждый человек в моей команде может не согласиться со мной, аргументировав это. Никакой политики, только ценность. Ты должен приносить ценность своей команде, компании, клиентам.
— Какие самые экзотические отправки были в истории вашей компании?
— Ежедневно СДЭК перевозит огромное количество неординарных, на наш взгляд, товаров. При этом, мы понимаем, что СДЭК уже настолько интегрирован в жизнь людей и компаний и то, что для нас удивительно, для них — стандартный товар. Мы перевозили муравьиные фермы, биологические материалы, рассаду, снегоходы, надувные полосы препятствий, игровой тренажер в форме быка, двухметровый флюгер для крыши и многое другое. Как правило, в каждом месяце можно найти интересные посылки и грузы. Мы уже перестали им удивляться.
— Куда и по каким причинам СДЭК не доставляет отправления никогда?
— Мы не доставляем запрещенные грузы и мы не доставляем в закрытые страны, где логистика сопряжена с физической опасностью. Все остальное хотим доставлять, так как планируем стать лидером по доставке во всем мире.