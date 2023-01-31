Гендиректор СДЭК Леонид Гольдорт о влиянии антироссийских санкций, новых сервисах и грандиозных планах компании

— Из-за ухода западных логистических компаний с российского рынка мы обязаны заместить их в доставке в/из РФ. Из-за миграции наших соотечественников в страны ближнего зарубежья мы чувствуем большую востребованность в наших услугах. Нас уже там знают и хотят, чтобы мы возили посылки между странами всего СНГ. Это здорово, это помогает нам развиваться. E-comm рынки в этих странах сейчас также в самом начале пути развития, как 5 лет назад в России. Поэтому в этом году фокус СДЭК — на рынки СНГ. В конечном итоге мы хотим стать заметными во всем мире.