Народный артист России Олег Газманов опроверг информацию о получении 17 млн рублей от государства на создание базы патриотических песен.
Газманов объяснил, что грант на проведение конкурса «Родники» был выделен фонду «Равенство возможностей». Певец отметил, что его проект носит другое название.
«Деньги мне не выдавались. То, над чем я работаю, не называется каталогом патриотической песни», — заявил Газманов корреспонденту ТАСС.
Ранее в Сети появилась информация, что Президентский фонд культурных инициатив выделил деньги на создание базы патриотических песен. Сообщалось, что каталог треков уже сформирован, а Газманов получил 17 млн рублей из бюджета на развитие проекта.