Режиссер «12 стульев» Зеленов обрадовался, что Назаров не примет участие в картине

Назаров должен был сняться в роли Кисы Воробьянинова. Фильм планировали снять еще в 2019 году, но потом случились проблемы с финансированием, потом пандемия, а потом уже было не до съемок. Зеленов обрадовался, что Назарова не успели снять в «12 стульях».