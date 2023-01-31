Режиссер «12 стульев» Зеленов обрадовался, что Назаров не примет участие в картине

Режиссер фильма «12 стульев» Петр Зеленов обрадовался, что народный артист России Дмитрий Назаров не примет участие в проекте. Кинематографист уверен, что с участием актера картину ждал бы провал в прокате.
Назаров должен был сняться в роли Кисы Воробьянинова. Фильм планировали снять еще в 2019 году, но потом случились проблемы с финансированием, потом пандемия, а потом уже было не до съемок. Зеленов обрадовался, что Назарова не успели снять в «12 стульях».
«И если раньше переживал, что съемки остановились на полдороге, то сейчас даже обрадовался», — заявил режиссер изданию kp.ru.
Актер вместе со своей супругой Ольгой Васильевой записывал песни, в которых критиковал Россию и делился своим творчеством с подписчиками в социальных сетях. В итоге семейную пару уволили их МХТ имени Чехова, а затем актера лишили роли в фильме «12 стульев».