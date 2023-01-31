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Джанго и адвокат Астахов угодили под обстрел в Донецке, когда привезли гуманитарную помощь

Общество
Джанго и адвокат Астахов угодили под обстрел в Донецке, когда привезли гуманитарную помощь

Певец Джанго (Алексей Поддубный) и адвокат Павел Астахов оказались под обстрелом в Донецке. Об этом сообщил телеведущий Борис Корчевников.

По словам журналиста, Джанго и Астахов угодили под минометный обстрел, когда прибыли в Иверский монастырь. Певец и адвокат привезли туда гуманитарную помощь, отметил Корчевников.

«И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли», — написал телеведущий в Telegram-канале.

Журналист также показал два видео, снятых в момент обстрела. На одном из них Джанго и Астахов несут вещи к монастырю. Затем они слышат звук разорвавшегося снаряда, передает «Вечерняя Москва».

После этого певец и адвокат приседают. Когда звук стихает, они идут к автомобилю, и Астахов говорит, что нужно уезжать.

На втором видео можно увидеть, как адвокат ложится на землю. Похоже, ни Джанго, ни Астахов при обстреле не пострадали.
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