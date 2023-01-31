Джанго и адвокат Астахов угодили под обстрел в Донецке, когда привезли гуманитарную помощь

Певец Джанго (Алексей Поддубный) и адвокат Павел Астахов оказались под обстрелом в Донецке. Об этом сообщил телеведущий Борис Корчевников.
По словам журналиста, Джанго и Астахов угодили под минометный обстрел, когда прибыли в Иверский монастырь. Певец и адвокат привезли туда гуманитарную помощь, отметил Корчевников.
«И по ним стали стрелять. Ругаю про себя их за риск. Но понимаю, что иначе они не могли», — написал телеведущий в Telegram-канале.
Журналист также показал два видео, снятых в момент обстрела. На одном из них Джанго и Астахов несут вещи к монастырю. Затем они слышат звук разорвавшегося снаряда, передает «Вечерняя Москва».
После этого певец и адвокат приседают. Когда звук стихает, они идут к автомобилю, и Астахов говорит, что нужно уезжать.
На втором видео можно увидеть, как адвокат ложится на землю. Похоже, ни Джанго, ни Астахов при обстреле не пострадали.