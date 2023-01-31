Уагадугу, 31 января. Власти Буркина-Фасо начали строительство здания Апелляционного суда в столице республики.
Объект вместит в себя более 130 офисов для сотрудников юридической сферы, шесть залов для заседаний, столько же совещательных комнат вместимостью около 150 человек, 48 технических помещений и другие служебные кабинеты. Общая площадь дворца правосудия составит 6000 квадратных метров.
Власти в Уагадугу покроют расходы на строительство здания в размере примерно 6 миллиардов франков КФА из государственного бюджета. Сдача объекта должна состояться в феврале-марте 2024 года.
«Мы приложим все усилия к тому, чтобы все работы велись качественно и были выполнены в установленный срок. Это важный шаг для системы юстиции и сотрудников Апелляционного суда, который качественно улучшит их условия труда», — сообщил представитель правительства.
Ранее власти Буркина-Фасо провели форум по инновациям в промышленности для студентов и предпринимателей республики. Организаторы семинара рассказали о последних разработках в агропромышленной и энергетической сферах.