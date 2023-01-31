С момента прихода к власти Ибрагима Траоре в Буркина-Фасо произошел ряд значительных перемен. Усилиями нового президента республика встала на путь защиты суверенитета и выступила против неоколониализма.
С 30 сентября 2022 года в стране регулярно проходят митинги и демонстрации. Жители африканского государства благодарят лидера и требуют Францию оставить страну в покое.
Одновременно с этим на шествиях можно заметить российские триколоры. По сложившейся традиции, на Черном континенте он стал символом свободы от коллективного Запада.
Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, почему граждане Буркина-Фасо так хотят сближения с Москвой и какой вклад во внешнеполитические успехи России внесли отечественные инструкторы.
Новая история
Капитан Ибрагим Траоре возглавил республику в результате военного переворота, который произошел 30 сентября. Вместе с группой офицеров он сверг экс-президента Поль-Анри Сандаого Дамибу за неспособность защитить страну и нацию от террористических организаций.
Бывший лидер отказался от борьбы за власть. Он провел переговоры с представителями армии, религиозных общин, гражданских платформ и принял решение добровольно передать управление Буркина-Фасо новому правительству. После он покинул государство.
Ибрагим Траоре принес присягу в качестве президента переходного периода 21 октября. В торжественной речи он пообещал соблюдать законы и обеспечить безопасность населения.
Вскоре лидер государства реорганизовал правительство и сформировал новый кабинет министров. Во главе него встал юрист Аполлинер Кьелем де Тамбела.
Национальная солидарность
Жители Буркина-Фасо с воодушевлением приветствовали нового президента и его команду. Первые митинги начались в стране спустя несколько часов после объявления о падении режима Поль-Анри Сандаого Дамибы. Участники акций призвали власти отказаться от сотрудничества с Францией и начать сближаться с Москвой.
Некоторые из них скандировали лозунги «Долой Францию, долой Дамибу!» и «Да здравствует Россия!», а также несли в руках факелы. Когда группа протестующих дошла до здания посольства бывшей метрополии, его охрана применила против людей слезоточивый газ.
Премьер-министр Буркина-Фасо заявил, что правительство прислушалось к мнению наций. Политик сообщил о пересмотре внешнеполитической стратегии и обсуждении чиновниками новой методики выстраивания отношений с Москвой на фоне демонстраций.
Вскоре Аполлинер Кьелем де Тамбела совершил рабочий визит в РФ. Он обсудил с замглавы отечественного МИД Михаилом Богдановым перспективы двустороннего комплексного партнерства.
Позднее граждане африканского государства провели очередную серию демонстраций рядом с посольством и военной базой бывшей метрополии на территории страны. Они передали французским дипломатам письмо с призывом покинуть республику.
Через несколько недель, 19 ноября, население Буркина-Фасо вновь потребовало от правительства разрыва отношений с Елисейским дворцом. Некоторые протестующие даже забросали диппредставительство Парижа камнями.
В январе 2023 года власти в Уагадугу прислушались к просьбам сограждан. Они денонсировали оборонное соглашение с Францией и потребовали от контингента бывшей метрополии покинуть страну. Жители африканской республики провели в честь этого события очередной митинг, где поблагодарили президента Ибрагима Траоре за стремление к суверенной внешней политике.
Источник вдохновения
Сейчас жители и чиновники Буркина-Фасо ориентированы на сотрудничество с РФ и верят в ее помощь в борьбе с террористическими организациями. Во многом столь быстрый рост авторитета Москвы является заслугой качественной работы представителей Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Обе страны успешно противостоят радикалам. Власти в Бамако практически полностью восстановили контроль над национальными территориями и регулярно проводят результативные контртеррористические операции.
Больших успехов после тренировок со специалистами СОМБ добились и Вооруженные силы ЦАР. Они отразили нападение конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) на столицу государства зимой 2020 года и ликвидировали самопровозглашенного главаря группировки «Союз за мир в ЦАР» (UPC) Усмана Абакари по прозвищу Сисанкери.