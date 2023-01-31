«Вперед, за суверенитет!»: как Буркина-Фасо охватила волна пророссийских митингов

В январе 2023 года власти в Уагадугу прислушались к просьбам сограждан. Они денонсировали оборонное соглашение с Францией и потребовали от контингента бывшей метрополии покинуть страну. Жители африканской республики провели в честь этого события очередной митинг, где поблагодарили президента Ибрагима Траоре за стремление к суверенной внешней политике.