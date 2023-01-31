Мошенники с Украины терроризируют российские спецслужбы звонками о «пропаже» детей

Украинские мошенники атаковали российские спецслужбы и отряды добровольцев-поисковиков ложными звонками о пропаже детей.
Аферисты звонят на номер 112 якобы от лица самих несовершеннолетних. Последний ложный вызов поступил волонтерам из Сахалинской области. Мошенники сообщили о пропаже десятилетней девочки, которая как бы смогла дозвониться до спецслужб с телефона без сим-карты. Согласно информации, ее заперли в подвале дома с собакой.
Номер конкретного здания не назвали, однако волонтеры приняли вызов и в 12 часов ночи отправились на поиски ребенка, сообщили в Telegram-канале Mash. Геолокация показала только улицу, с которой поступил звонок. На ней располагались около 400 домов. Волонтерам пришлось провести зачистку подвалов, но они так ничего и не нашли. В дальнейшем стало известно, что ребенок оказался «вбросом» украинских мошенников.