«Жареная гора»: фейерверки и огромные костры озарили японскую Вакакусу во время ежегодного фестиваля

Традиционный японский фестиваль Ямаяки прошел в окрестностях города Нара. Каждый год после церемониального зажигания факела в синтоистском святилище местных жителей и гостей города собирают на горе звуки духовых инструментов. Кульминация праздника — поджигание высохшей горной травы, которое и подарило фестивалю его название (дословно Ямаяки переводится с японского как «жареная гора»).
Традиции уже более 250 лет, однако время не стоит на месте: счастливые лица участников фестиваля в наши дни освещают не только языки пламени, но и вспышки красочных фейерверков. В этом году 600 пиротехнических зарядов пришлись как нельзя кстати: ведь из-за продолжительных снегопадов поджечь удалось лишь одну десятую привычной площади.