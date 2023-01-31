«Жареная гора»: фейерверки и огромные костры озарили японскую Вакакусу во время ежегодного фестиваля

Традиции уже более 250 лет, однако время не стоит на месте: счастливые лица участников фестиваля в наши дни освещают не только языки пламени, но и вспышки красочных фейерверков. В этом году 600 пиротехнических зарядов пришлись как нельзя кстати: ведь из-за продолжительных снегопадов поджечь удалось лишь одну десятую привычной площади.