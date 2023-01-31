Трех участниц коммунальной ОПГ осудили в Волгограде

В Волгограде трех женщин, работавших в ресурсоснабжающей организации, признали виновными в коммерческом подкупе. Они не согласились с решением суда и обжаловали его, но областной апелляционный суд оставил приговор без изменений.
Следствием было установлено, что на протяжении полутора лет ведущий инженер отдела потребления привлекала коллег для участия в преступной деятельности. Они должны были занижать данные об объеме потребленных энергоресурсов, а также подделывать документацию, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».
В результате участники преступной группы получили около полутора миллионов незаконного дохода. Организатор была приговорена к 6 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Ее подельницы получили 5 лет 6 месяцев и 2 года 8 месяцев лишения свободы.