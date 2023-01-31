Трех участниц коммунальной ОПГ осудили в Волгограде

Следствием было установлено, что на протяжении полутора лет ведущий инженер отдела потребления привлекала коллег для участия в преступной деятельности. Они должны были занижать данные об объеме потребленных энергоресурсов, а также подделывать документацию, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде».