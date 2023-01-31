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В Челябинске задержали восьмиклассника за попытку изнасиловать школьницу в подъезде дома

Происшествия
В Челябинске задержали восьмиклассника за попытку изнасиловать школьницу в подъезде дома

В Челябинске правоохранители задержали ученика восьмого класса, который попытался изнасиловать 16-летнюю школьницу на улице Трашутина. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на источник в силовых структурах.

По информации издания, злоумышленник напал на свою жертву в подъезде дома. Его спугнула вовремя подоспевшая мать девочки. Юноше удалось скрыться, однако впоследствии специалисты установили его местонахождение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах случившегося.
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