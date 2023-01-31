Телеведущий Соловьев обвинил Стрелкова в трусливом бегстве из Славянска

Журналист Владимир Соловьев обвинил бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова в трусливом бегстве из Славянска в 2014 году.
В эфире программы «Полный контакт» телеведущий жестко раскритиковал бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) и назвал его голодранцем, «который не способен найти линию боевого соприкосновения».
Журналист считает, что трусливое бегство экс-министра из города стало причиной его последующей сдачи украинским националистам. Соловьев выразил уверенность в том, что если бы Стрелков не сбежал из Славянска, то в последствии ВС РФ не пришлось бы так «тяжело туда возвращаться».
Напомним, ранее экс-министр обороны ДНР вступил в конфликт с бизнесменом Евгением Пригожиным, нелестно высказавшись о нем и бойцах ЧВК «Вагнер». Предприниматель предложил Стрелкову приехать в Луганск и занять место руководителя одного из штурмовых подразделений, чтобы тот смог продемонстрировать свои полководческие возможности не только на словах. Однако Стрелков отказался и заявил, что не намерен служить под началом Пригожина.