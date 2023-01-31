Телеведущий Соловьев обвинил Стрелкова в трусливом бегстве из Славянска

Напомним, ранее экс-министр обороны ДНР вступил в конфликт с бизнесменом Евгением Пригожиным, нелестно высказавшись о нем и бойцах ЧВК «Вагнер». Предприниматель предложил Стрелкову приехать в Луганск и занять место руководителя одного из штурмовых подразделений, чтобы тот смог продемонстрировать свои полководческие возможности не только на словах. Однако Стрелков отказался и заявил, что не намерен служить под началом Пригожина.