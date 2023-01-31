Режиссер Максим Бриус рассказал, какое амплуа прилипло к актеру Алексею Нилову

Актер театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Алексей Нилов празднует сегодня свой день рождения. По такому чудесному поводу именинника через ФАН поздравил его давний знакомый, кинорежиссер, сценарист Максим Бриус.
Собеседник поделился впечатлениями от совместной работы с артистом на съемках целого ряда проектов.
«Мы в хороших приятельских отношениях. Друзьями сейчас мало кого можно назвать, но мы в теплых отношениях, рады всегда видеть друг друга и работать. Очень тепло с ним друг к другу относимся», — сказал сценарист.
Максим Бриус также добавил, что считает Алексея Нилова выдающимся талантом, которому еще только предстоит раскрыться в полной мере.
«Мне кажется, он — один из самых талантливых актеров нашей страны. Мне кажется, его потенциал еще далеко не раскрыт полностью. Моя заветная мечта — сделать с ним комедийный фильм, чтобы он был в совершенно ином образе. Я вижу в нем мощнейший комедийный потенциал. Да, он снимается в бандитских сериалах, но это амплуа, которое к нему прилипло. У нас был сериал «Чужой район», где Алексей играл главу взяточника. По-моему, это одна из любимых его ролей. Как актер он глубокий, мощный, всегда рад пробовать что-то иное», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился своими сердечными поздравлениями в адрес именинника.
«Я от всей души поздравляю его с днем рождения. Как раз собирался ему звонить, а тут вы», — заметил кинорежиссер.
Ранее режиссер Дмитрий Светозаров через ФАН поздравил Алексея Нилова с днем рождения. По его словам, ему было очень приятно работать с этим артистом на съемках сериала «Улицы разбитых фонарей».