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Польские фермеры массово отказываются от разведения свиней из-за роста цен на электричество

Общество
Польские фермеры массово отказываются от разведения свиней из-за роста цен на электричество

Фермеры в Польше не могут разводить свиней в достаточном количестве, поэтому сокращают их поголовье. Причиной этого стал рост цен на электроэнергию.

Численность свиней, которых разводят на польских фермах снизилась до самых низких показателей со времен Второй мировой войны, сообщил президент UPEMI (Союз производителей и работодателей мясной промышленности) Веслав Ружаньский, передает Interia.

«Число фермеров, выращивающих свинину, сокращается, а количество самих животных — самое низкое со времен Второй мировой войны. Нам помогает импорт из Дании, но и он скоро закончится. Цены в магазинах вырастут», — отметил Ружаньский.

Он добавил, что поляки в условиях экономического кризиса стали меньше денег тратить на еду, в том числе и на мясо. Рынок же реагирует на эту тенденцию снижением объема производства.
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