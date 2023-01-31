Шольц не смог уговорить Латинскую Америку помочь Киеву

Берлин, 31 января. Попытка канцлера ФРГ Олафа Шольца заручиться поддержкой лидеров латиноамериканских стран в ходе своего турне провалилась. Об этом сообщает агентство Reuters.
Шольц отправился в трехдневный тур в Аргентину, Чили и Бразилию в надежде обеспечить единство региона в вопросе поддержки Киева. Он поблагодарил страны за осуждение России на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в прошлом году и коснулся темы об оказания помощи ВСУ.
На заключительном этапе своего турне по Южной Америке Шольц нанес визит президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, став первым иностранным лидером, посетившим его с момента инаугурации. Канцлер ФРГ заявил, что рад возвращению Бразилии на мировую арену после изоляции страны при Жаире Болсонару.
Однако стороны не пришли к единому мнению касательно украинского вопроса. Президент Бразилии подчеркнул, что не будет поставлять Киеву боеприпасы для зенитных орудий Gepard немецкого производства, как просила этого Германия. По его словам, Бразилия будет работать с другими странами, чтобы помочь достичь мира на Украине, поскольку его правительство занимает нейтральную позицию. Он добавил, что Китай может сыграть важную роль в мирных переговорах, которые он обсудит в ходе визита в Пекин в марте.
«Я думаю, что Россия совершила классическую ошибку, ввязавшись в боевые действия, поэтому Россия ошибается. Но я все еще считаю, что, если одна сторона не хочет конфликта, никто не будет сражаться. Нужно стремиться к миру», — подчеркнул Лула.
Лидеры Аргентины и Чили также отказались от поддержки Киева и отправки какого-либо оружия. Лидер Чили Габриэль Борич отметил, что Сантьяго поможет Украине после окончания конфликта в разминировании.
Кроме того, в ходе визита Шольц обсудил с Лулой восстановление финансирования Фонда Амазонии и доступа к нему Бразилии. Позиция Лулы касательно экологии может поспособствовать подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским торговым блоком Меркосур. Визит Шольца также является яркой демонстрацией поддержки Лулы после штурма правительственных зданий сторонниками экс-главы Жаира Болсонару.