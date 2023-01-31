Шольц не смог уговорить Латинскую Америку помочь Киеву

Однако стороны не пришли к единому мнению касательно украинского вопроса. Президент Бразилии подчеркнул, что не будет поставлять Киеву боеприпасы для зенитных орудий Gepard немецкого производства, как просила этого Германия. По его словам, Бразилия будет работать с другими странами, чтобы помочь достичь мира на Украине, поскольку его правительство занимает нейтральную позицию. Он добавил, что Китай может сыграть важную роль в мирных переговорах, которые он обсудит в ходе визита в Пекин в марте.