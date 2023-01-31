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Шольц не смог уговорить Латинскую Америку помочь Киеву

Весь мир
Шольц не смог уговорить Латинскую Америку помочь Киеву

Берлин, 31 января. Попытка канцлера ФРГ Олафа Шольца заручиться поддержкой лидеров латиноамериканских стран в ходе своего турне провалилась. Об этом сообщает агентство Reuters.

Шольц отправился в трехдневный тур в Аргентину, Чили и Бразилию в надежде обеспечить единство региона в вопросе поддержки Киева. Он поблагодарил страны за осуждение России на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций (ООН) в прошлом году и коснулся темы об оказания помощи ВСУ.

На заключительном этапе своего турне по Южной Америке Шольц нанес визит президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве, став первым иностранным лидером, посетившим его с момента инаугурации. Канцлер ФРГ заявил, что рад возвращению Бразилии на мировую арену после изоляции страны при Жаире Болсонару.

Однако стороны не пришли к единому мнению касательно украинского вопроса. Президент Бразилии подчеркнул, что не будет поставлять Киеву боеприпасы для зенитных орудий Gepard немецкого производства, как просила этого Германия. По его словам, Бразилия будет работать с другими странами, чтобы помочь достичь мира на Украине, поскольку его правительство занимает нейтральную позицию. Он добавил, что Китай может сыграть важную роль в мирных переговорах, которые он обсудит в ходе визита в Пекин в марте.

«Я думаю, что Россия совершила классическую ошибку, ввязавшись в боевые действия, поэтому Россия ошибается. Но я все еще считаю, что, если одна сторона не хочет конфликта, никто не будет сражаться. Нужно стремиться к миру», — подчеркнул Лула.

Лидеры Аргентины и Чили также отказались от поддержки Киева и отправки какого-либо оружия. Лидер Чили Габриэль Борич отметил, что Сантьяго поможет Украине после окончания конфликта в разминировании.

Кроме того, в ходе визита Шольц обсудил с Лулой восстановление финансирования Фонда Амазонии и доступа к нему Бразилии. Позиция Лулы касательно экологии может поспособствовать подписанию соглашения о свободной торговле между ЕС и южноамериканским торговым блоком Меркосур. Визит Шольца также является яркой демонстрацией поддержки Лулы после штурма правительственных зданий сторонниками экс-главы Жаира Болсонару.
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