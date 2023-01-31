Юрист Хаминский объяснил, к чему приведет попытка освободить пенсионеров от страховых взносов

В Госдуму внесли на рассмотрение законопроект, согласно которому работающих пенсионеров освободят от уплаты страховых взносов. По задумке авторов инициативы, отмена уплаты страховых взносов для работающих пенсионеров не только даст возможность индексировать пенсии, но станет стимулом для приема на работу граждан пожилого возраста. Юрист, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский назвал это предложение заслуживающим внимания. Однако, по его словам, сделать это будет не так-то просто.
Как он объяснил в авторской колонке для ФАН, по существующему законодательству с 1 января 2023 года работодатель оплачивает единый тариф — 30%. Эта общая сумма направляется в Социальный фонд России и уже там распределяется на пенсионное, медицинское и социальное обеспечение. Поэтому отдельных страховых взносов нет, соответственно и отменить их нельзя. Но можно отменить этот единый тариф в отношении работающих пенсионеров полностью. Правда, в этом случае не понятно, за чей счет будут оплачиваться больничные и компенсации, подчеркнул юрист.
О реальном положение дел с работающими пенсионерами. Колонка Александра Хаминского
В настоящее время в России на 1000 работающих приходится 750 иждивенцев. При этом довольно значительная часть из них является пенсионерами. Для страны крайне важно увеличивать число работающих граждан, создавая различные стимулирующие условия как для работодателей, так и для работников. При таких обстоятельствах нельзя сбрасывать со счетов возможность трудоустройства пенсионеров.
На 1 января 2020 года число общее число пенсионеров составляло 43,6 млн человек, из них работающих – 9,3 млн. К 1 января 2022 года этот показатель снизился на 1,2 млн и составил 8,1 млн человек. Причем, речь идет не только о низкооплачиваемых работниках, выполняющих работу, не требующую высокой квалификации. Среди «молодых пенсионеров» достаточное количество инженеров, конструкторов, ученых, а также опытных специалистов рабочих специальностей. Их потеря влечет невосполнимые утраты для ВВП и экономики в целом.
Конечно, предложение ЛДПР в части освобождения работающих пенсионеров от взносов на пенсию, которую они и так заработали, заслуживает внимательного рассмотрения. Однако следует исходить из того, что с 1 января 2023 года не существует отдельного страхового взноса в Пенсионный фонд. Работодатели направляют в Социальный фонд России взносы по единому тарифу 30%, который внутри фонда распределяется на пенсионное, медицинское и социальное обеспечение. Получается, в отношении пенсионеров придется или сохранить, или отменить этот тариф полностью. Однако в этом случае возникает правовой казус: из каких источников оплачивать работающим пенсионерам больничные листы или совершать иные компенсационные выплаты. Придется делать это или за счет взносов иных категорий работников, или за счет дотаций бюджета, что нарушает сами принципы страхования.