Юрист Хаминский объяснил, к чему приведет попытка освободить пенсионеров от страховых взносов

Конечно, предложение ЛДПР в части освобождения работающих пенсионеров от взносов на пенсию, которую они и так заработали, заслуживает внимательного рассмотрения. Однако следует исходить из того, что с 1 января 2023 года не существует отдельного страхового взноса в Пенсионный фонд. Работодатели направляют в Социальный фонд России взносы по единому тарифу 30%, который внутри фонда распределяется на пенсионное, медицинское и социальное обеспечение. Получается, в отношении пенсионеров придется или сохранить, или отменить этот тариф полностью. Однако в этом случае возникает правовой казус: из каких источников оплачивать работающим пенсионерам больничные листы или совершать иные компенсационные выплаты. Придется делать это или за счет взносов иных категорий работников, или за счет дотаций бюджета, что нарушает сами принципы страхования.