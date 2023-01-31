Улицу в Магнитогорске назвали в честь погибшего актера Сергея Пускепалиса

Одну из новых улиц города Магнитогорска в Челябинской области назвали в честь погибшего по дороге в Донбасс заслуженного артиста России Сергея Пускепалиса.
Жители Магнитогорска хорошо знали Пускепалиса. Он был главным режиссером Драмтеатра имени Пушкина, а также преподавателем Магнитогорской консерватории, сообщает Telegram-канал УРАЛLIVE.
Пускепалис за собственные средства приобрел автомобиль, загрузил его гуманитарной помощью и отправился в Донбасс. 20 сентября прошлого года актер попал в смертельное ДТП. Его фургон вылетел на встречную полосу. Пускепалис и его водитель Александр Синицын погибли на месте. Актера похоронили рядом с родителями на кладбище в Железноводске.