Общественник Максимов: погодные условия не снимают ответственности с коммунальщиков Петербурга

Специфический климат Петербурга крайне изменчив — зимой оттепель сменяют морозы. В результате дороги, дворы и прочие территории культурной столицы то покрываются лужами, то плотной коркой льда. В следствие этого — травмы горожан и походы по больницам.
После очередного понижения температуры петербуржцы обнаружили в городе «самозалившиеся» катки. Такие можно встретить, к примеру, в парке «Малиновка» Красногвардейского района, в Михайловском саду и в других местах. По идее, данная проблема — забота коммунальщиков. И, как отметил в комментарии ФАН представитель общественного движения «Городская среда обитания» Сергей Максимов, погодные условия не снимают ответственности со спецслужб.
«Конечно, петербургский климат — это бич нашего города. Увы и ах, мы вынуждены жить в условиях, когда погода «прыгает» с плюса на минус и обратно. Естественным образом образуются наледи. Но это никак не снимает с коммунальных служб обязанности с этим бороться», — отметил собеседник ФАН.
Также общественник подчеркнул, что коммунальщики не справляются с тем объемом задач, которые перед ними стоят. Другой вопрос, по какой причине это происходит: не умеют, не хотят, плохое руководство, нехватка бюджетного финансирования?
«Это тот вопрос, в котором нужно разбираться специально и, наверное, не обобщенно, а конкретно по каждой организации, по каждой структуре, которая отвечает за дороги, дворы, прочие участки. Ведь даже в этих сложных погодных условиях можно встретить очень хорошо очищенные территории, сам такие видел. Но есть и такие места, где, если бы не погодные оттепели, можно было бы сказать, что коммунальщики вообще никогда не появлялись. Очень большая мешанина», — поделился мнением Сергей Максимов.
В заключение он добавил, что в целом ситуация с коммунальщиками скорее негативная, чем позитивная. И пока не видно, чтобы были какие-то системные изменения в руководстве города, о которых в обход другим проблемам рассказывал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках прямой линии.