Общественник Максимов: погодные условия не снимают ответственности с коммунальщиков Петербурга

После очередного понижения температуры петербуржцы обнаружили в городе «самозалившиеся» катки. Такие можно встретить, к примеру, в парке «Малиновка» Красногвардейского района, в Михайловском саду и в других местах. По идее, данная проблема — забота коммунальщиков. И, как отметил в комментарии ФАН представитель общественного движения «Городская среда обитания» Сергей Максимов, погодные условия не снимают ответственности со спецслужб.